Erdoğan, Türkiye’nin mülteci politikası kapsamında Suriye ve Lübnan'dan gelecek olanlara kapılarını açık tutacağını vurguladı. Scholz ise İsrail ve Filistin konusundaki farklı görüşlerine rağmen bölgede barışa katkı sağlanması gerektiğini ifade etti.

"Mülteci Kapıları Açık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’den gelen yaklaşık 3,5 milyon mülteciyi ağırladıklarını belirterek, Lübnan’dan gelecek mülteciler için de Türkiye’nin kapılarının açık olduğunu söyledi. Özellikle Lübnan’daki Türkmenlere kapılarını açmaya hazır olduklarını belirten Erdoğan, “Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa biz onlara da kapımızı açık tuttuk. Şu anda Lübnan'da Türkmen soydaşlarımız var ve bizler aynen içeriye alırız. Onlara da kapımızı açık tuttuk" dedi.

"İsrail-Filistin Gerilimi ve Ortadoğu Krizi"

Basın toplantısında İsrail-Filistin gerilimine de değinen Erdoğan, İsrail’in Filistin’deki saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumun bu konuda daha fazla baskı yapması gerektiğini belirtti. Erdoğan, bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgularken, Scholz da ateşkesin ve iki devletli çözümün önemine dikkat çekti. Scholz, “İsrail’in kendini savunma hakkı var ancak bu çatışmanın yayılmasını engellemek için ateşkes şarttır” dedi.

"Savunma Sanayi ve Ekonomik İş Birliği"

Erdoğan ve Scholz, iki ülke arasındaki ekonomik ve savunma sanayi iş birliğini de ele aldı. İkili ticaret hacminin 50 milyar dolara ulaştığını belirten Erdoğan, hedeflerinin 60 milyar dolara çıkmak olduğunu söyledi. Savunma sanayi iş birliği konusundaki gelişmelerin de altını çizen Erdoğan, Almanya’nın bu alandaki desteğinin önemine değindi.

Scholz, Türkiye ve Almanya’nın NATO müttefiki olarak iş birliği yaptığını ve savunma sanayi konusunda gelecekte daha fazla ilerleme kaydedileceğini belirtti.

"İslamofobi ve Terörle Mücadele"

Erdoğan, Almanya’da İslamofobi ve aşırı sağ hareketlerin yükselişine dikkat çekerek, Almanya'nın PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede iş birliğini artırması gerektiğini vurguladı. Scholz ise Almanya’nın PKK’ya karşı etkili bir mücadele yürüttüğünü belirterek, aşırı dinci akımlarla da mücadele ettiklerini ifade etti.

"Vize ve İkili İlişkiler"

Basın toplantısında vize başvuruları konusunda da açıklama yapan Scholz, Türkiye’deki konsoloslukların dünya çapında en fazla vize başvurusu aldığını ve bu sürecin hızlandırılması için çalıştıklarını belirtti. Erdoğan ise Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerinde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi konusunun önemine dikkat çekti.

Kaynak : PHA