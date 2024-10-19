Doğan, Kürt sorununun çözümüne dair değerlendirmeler yaparken, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kamuoyunda gündem olan "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasıyla ilgili de konuştu.

"Çözüm Süreci Var Mı, Yok Mu?"

Ayşegül Doğan, siyasi iklimin yumuşatılması yönündeki bazı tutumlarla karşılaştıklarını belirterek, mevcut tartışmaların çözüm süreci olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi. Doğan, “Kürt meselesine dair bazı tartışmalar başladı, ancak bunları çözüm süreci olarak adlandıramıyoruz. Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesi için gerekli adımlar atılmadığı sürece, bu tartışmalar yalnızca birer söylem olarak kalacaktır” dedi.

"Öcalan Sürece Dahil Edilmeli"

Doğan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çözüm sürecine dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti. "Açın Öcalan’ın yollarını, çağrınıza ne cevap verecek biz de duyalım. Bu tartışmalara Öcalan'ı dahil etmezseniz, bunlar böyle tartışma olarak kalır, ilerleyemez" ifadelerini kullanan Doğan, Öcalan'ın sadece Kürt meselesine değil, Ortadoğu’daki pek çok soruna da çözüm önerileri sunduğunu belirtti.

"Yenidoğan Çetesi Bir Skandal Değil, Seri Cinayet"

Doğan, son günlerde kamuoyunu sarsan "Yenidoğan Çetesi" soruşturması hakkında da sert açıklamalarda bulundu. Bu olayın bir skandal değil, adeta bir seri cinayet olduğunu söyleyen Doğan, “Bu çeteye dair ortaya çıkan iddialar korkunç. Mayıs 2023’te başlaması gereken soruşturmanın savsaklandığına dair ciddi iddialar var. Olayı yakından takip ediyoruz ve adaletin bir an önce yerini bulmasını bekliyoruz” dedi.

"Kürt Meselesi Güvenlik Sorunu Değil, Demokrasi Sorunu"

Kürt meselesinin çözümüyle ilgili konuşan Doğan, "Kürt sorunu bir güvenlik sorunu değil, demokrasi ve kimlik sorunudur. Bu sorun çözülmeden ne demokrasi ne de ekonomi gelişebilir" dedi. Sorunun demokratik ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, "Savaş büyümeden önce de bu uyarıları yaptık" şeklinde konuştu.

Doğan, çözüm sürecine dair net bir yol haritası ortaya konulmadığı sürece tartışmaların sonuç vermeyeceğini ifade ederek, DEM Parti’nin barış ve demokratik çözüm arayışında aktif rol oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Kaynak : PHA