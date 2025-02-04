Minibüsçü Esnafıyla Buluşma

Alkayış, Adıyaman’ın farklı noktalarındaki minibüs duraklarını ziyaret ederek, şoförlerle sohbet etti. Ziyaret, Kolej, Hastane, Esentepe, Karapınar ve Karaali duraklarında yapılan görüşmelerde esnafın yaşadığı yakıt fiyatları, araç bakım maliyetleri ve yolcu kapasiteleriyle ilgili sorunlar gündeme geldi.

Milletvekili Alkayış, toplu taşıma araçlarının şehre sağladığı katkıya dikkat çekerek, ulaşım sektöründe yaşanan problemlerin çözüme kavuşması için çalışacaklarını vurguladı.

“Şoför kardeşlerimiz alın teriyle, büyük bir özveriyle bu memlekete en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyor. Ulaşım, vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarından biridir ve minibüsçü esnafımız bu sorumluluğu büyük bir fedakârlıkla yerine getiriyor. Zaman zaman karşılaşılan sorunların çözümü için biz de elimizden gelen desteği vereceğiz.”

Depremden Etkilenen Esnaf İçin Çözüm Vurgusu

Alkayış, 6 Şubat depremlerinin ardından minibüsçü esnafının yaşadığı zorluklara da değinerek, bölgedeki ulaşım altyapısının iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

“Depremin yaraları sarılmaya devam ettikçe, esnafımız da daha konforlu yollarda direksiyon çevirecek. Bu hedefe ulaşmak adına hükümet olarak gayretlerimiz devam ediyor.”

Minibüsçü esnafının taleplerini not aldıklarını belirten Milletvekili Alkayış, şoförlerin daha rahat ve güvenli şartlarda çalışabilmesi için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Ziyaretin sonunda durak yöneticilerine ve şoför esnafına teşekkür eden Alkayış, tüm minibüsçülerin sağlıklı ve bol kazançlı bir iş hayatı sürmesini temenni etti.

Kaynak : PHA