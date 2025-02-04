Depremin ardından geçen iki yıla rağmen barınma, istihdam ve psikososyal destek konularında ciddi eksikliklerin sürdüğünü belirten heyet sözcüsü ve Genel Başkan yardımcısı Karatut, hükümetin ve iktidar partisi Adıyaman milletvekillerinin sessizliğine tepki gösterdi.

"Barınma Sorunu Devam Ediyor, Psikososyal Etkiler Göz Ardı Ediliyor"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Adıyaman'daki çalışmaları yerinde incelediklerini ve halen büyük sorunların devam ettiğini ifade etti.

“Deprem bölgesinde konut inşaatları sürüyor ancak barınma sorunu hâlâ büyük bir problem. Şu ana kadar ancak yüzde 25-30 oranında tamamlanan konut projeleri var. Bu süreç tamamlanmadan ‘sorun çözüldü’ diyemeyiz.”

Bunun yanı sıra, depremzedelerin psikososyal rehabilitasyon sürecinin ihmal edildiğini vurgulayan Karatutlu, özellikle aile içi şiddet, boşanmalar, gençlerde artan uyuşturucu bağımlılığı gibi sosyal sorunların yükselişte olduğunu kaydetti.

“Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu konuda acilen harekete geçmesi gerekiyor. Bölge halkının psikolojik iyileşme sürecine destek verilmezse, gelecek yıllarda çok daha büyük sosyal problemlerle karşı karşıya kalabiliriz.”

"İstihdam Olmadan Kalıcı Çözüm Mümkün Değil"

Depremin ardından kalıcı istihdam alanları oluşturulmadığı sürece bölge insanının ekonomik olarak ayakta kalamayacağını söyleyen Karatutlu, Adıyaman'da üretim ve sanayinin yeniden canlandırılması gerektiğini belirtti.

“İnşaat çalışmaları bittiğinde, istihdam problemi çok daha büyük bir sorun haline gelecek. Eğer Adıyaman’da üretime dayalı yatırımlar yapılmazsa, insanlar işsizlikten dolayı başka illere göç etmek zorunda kalacak. Bu da Adıyaman’ı insansızlaştıracak.”

"İktidar Milletvekilleri Sessiz, Bürokratlar Siyasi Parti Gibi Davranıyor"

Adıyaman’da hükümetin sürece dair ilgisizliğine tepki gösteren Karatutlu, iktidar partisi milletvekillerinin deprem sürecindeki sessizliğini eleştirdi:

“Adıyaman’da iktidar partisine mensup dört milletvekili var. Ancak bu milletvekillerinin deprem sürecinde halkın taleplerine karşı tam bir suskunluk içinde olduklarını görüyoruz. Bu sessizlik, Adıyaman’ın iyileşme sürecini daha da geciktiriyor.”

Ayrıca, bürokrasinin tarafsız olması gerektiğini vurgulayan Karatutlu, Adıyaman’da sadece iktidar partisinin kontrolünde yürütülen bir İl Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulduğunu, STK’ların ve muhalefet partilerinin sürece dahil edilmediğini söyledi.

“Deprem sonrası iyileşme süreci tüm halkı kapsamalıdır. Ancak Adıyaman’daki koordinasyon süreci yalnızca iktidar partisi temsilcilerinin katılımıyla yürütülüyor. Bu da karar mekanizmalarının sağlıklı çalışmasını engelliyor.”

"Depremzedelerin Sesi Olacağız, Sürecin Takipçisiyiz"

DEVA Partisi olarak Adıyaman’daki süreci takip etmeye devam edeceklerini belirten Karatutlu, vatandaşların taleplerini TBMM’de dile getireceklerini vurguladı:

“Deprem bölgesine düzenli ziyaretler yaparak halkın sesi olmaya devam edeceğiz. Buradaki eksiklikleri, talepleri Meclis’te ve kamuoyunda gündeme getirmeye devam edeceğiz. İktidardan da daha fazla sorumluluk almasını bekliyoruz.”

Adıyaman’da Deprem Süreci Halen Tamamlanmadı!

DEVA Partisi heyetinin Adıyaman’daki temasları, iki yıl geçmesine rağmen halen çözülemeyen birçok sorunun olduğunu ortaya koydu.

- Barınma sorunu devam ediyor, konut projelerinin yalnızca yüzde 25-30’u tamamlandı.

- Psikososyal destek eksikliği nedeniyle aile içi şiddet, boşanmalar ve gençlerde uyuşturucu kullanımı artıyor.

- İstihdam sorunu çözülmezse Adıyaman’da büyük bir göç dalgası yaşanabilir.

- İktidar partisi milletvekilleri sessiz, bürokrasi ise tarafsızlıktan uzak.

- Depremzedeler unutulmaya terk edilmemeli, hükümet sürece daha etkin katılmalı.

DEVA Partisi, önümüzdeki süreçte Adıyaman ve diğer deprem bölgelerine yönelik ziyaretlerini sıklaştıracağını ve TBMM’de konuyu gündemde tutmaya devam edeceğini duyurdu.

Kaynak : PHA