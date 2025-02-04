Özel, Tuzla Piyade Okulu’nda Atatürk fotoğrafı takmayan askerlere tepki gösterdikleri için ihraç edilen ve Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları için ordudan uzaklaştırılan teğmenlerin yanında olduklarını belirtti.

“Bu teğmenlerimiz orduya, bayrağa ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılıklarını göstermek istediler. Ancak ‘emre itaatsizlik’ gerekçesiyle ordudan ihraç edildiler. Onlar bizim onurumuzdur, gururumuzdur. CHP grubu olarak, onların ödemesi gereken tazminatları üstleniyoruz.”

"Teğmenlerimizi şanlı üniformalarına kavuşturacağız"

Özel, ihraç edilen teğmenlerin geleceğiyle ilgili CHP’nin kararlı olduğunu vurgulayarak, iktidar değiştiğinde haklarının geri verileceğini söyledi:

“Beş teğmen ve üç komutan bizim onurumuzdur. Onları meslek hayallerine kavuşturmak, bizim boynumuzun borcudur. Onları iktidar değişene kadar misafir edeceğiz. İktidar değişiminden sonra mümkün olan en kısa sürede, birkaç hafta ya da birkaç ay içinde, kayıplarını telafi ederek tekrar orduya kazandıracağız. Onları o şanlı üniformalarına mutlaka kavuşturacağız.”

"Teğmenler hakaretlere uğradı, Erdoğan ise sustu"

Özel, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde yaşananlara da değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutumunu eleştirdi.

“Bu yıl, Harp Okulları’nın üçünde de birincilik kazananlar kadın teğmenlerdi. Bu, Cumhuriyet’in başarısıdır. Ancak bazı şeriatçı odaklar, bazı tarikat ve cemaatler günlerce sosyal medyada bu genç kadın subaylara saldırdı. Erdoğan, törende selamladığı Ebru Teğmen’i sekiz gün boyunca savunmadı, aksine törenin ardından ona tepki gösterdi. Sonrasında teğmenler hakkında soruşturma açıldı ve ihraç edildiler. Bu orduya yapılmış en büyük haksızlıklardan biridir.”

Özel, orduda tarikat ve cemaat yapılanmalarına karşı sessiz kalan iktidarın, Atatürkçü teğmenlere karşı ise hızlıca harekete geçtiğini savundu.

"CHP Grubu, ihraç edilen teğmenlerin tazminatlarını karşılayacak"

CHP lideri, daha önce Tuzla Piyade Okulu’ndan ihraç edilen Atatürk’e sahip çıkan 5 teğmenin de tazminata mahkum edildiğini hatırlatarak, şu ana kadar kesinleşen ve ileride çıkabilecek tüm tazminatları CHP milletvekillerinin maaşlarından kesinti yaparak karşılayacaklarını duyurdu:

“CHP Grubu olarak, Tuzla Piyade Okulu’ndan atılan 5 teğmenin ve Kara Harp Okulu’ndan ihraç edilen 5 teğmenin kesinleşmiş tazminatlarını üstleniyoruz. Bundan sonra çıkabilecek olası tazminatları da karşılayacağız. CHP milletvekilleri olarak maaşlarımızdan yapacağımız kesintilerle bu borçları ödeyeceğiz.”

CHP grubunun kapalı oturumunda bu kararın oy birliğiyle kabul edildiğini belirten Özel, “Teğmenimin yediği ekmek de, yaktığı kurşun da… Borç bizim borcumuzdur” diyerek konuşmasını tamamladı.

CHP, Atatürkçü Teğmenlerin Yanında

Özgür Özel’in bu açıklamaları, CHP’nin TSK’dan ihraç edilen Atatürkçü teğmenlerin yanında duracağını ve onların yeniden orduda yer alması için mücadele edeceğini gösteriyor.

Özel, "Bu mücadele, Cumhuriyet değerlerini koruma mücadelesidir" diyerek, Türkiye’deki askeri kurumlarda yaşanan değişimlere ve tarikat yapılanmalarına karşı duracaklarını belirtti. CHP’nin bu adımı, muhalefet açısından önemli bir siyasi ve toplumsal sahiplenme mesajı olarak yorumlanıyor.

Kaynak : PHA