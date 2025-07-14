‘Yargı sürecine müdahale etmeyiz’

Perre Haber Ajansı muhabirinin, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin gözaltı süreci ve adli kontrol kararıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Kablan, şöyle konuştu:



“Tabii ki bu bir yargı süreci. Yargımız Sayın Tutdere için böyle bir karar verdi. Bu süreci işlerken, olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklamada bulunmak doğru olmaz. Biz de herkes gibi, Adıyamanlı hemşehrilerimiz gibi bu süreci takip ediyoruz. İnşallah hayırlısı olur.”



‘Meclis seçim süreci istişare ile şekillenecek’

Tutdere’nin yerine geçici vekâlet edecek Belediye Başkan Vekili için yapılacak seçime ilişkin de açıklamalarda bulunan Kablan, şu bilgileri verdi:



“Bugün valilikten meclis üyelerimize tebligat yapıldı. Cuma günü öğleden sonra seçimli toplantı yapılacak. Ancak o toplantıdan sonra da bir kanuni süre işliyor. Biz bu süre içinde meclis grubumuzla oturup konuşacağız, istişarelerde bulunacağız. Şu an için belirlediğimiz net bir aday yok. Önceliğimiz bu süreci en sağlıklı şekilde yürütmek.”



‘Terörsüz Türkiye sürecinde el birliğiyle hareket ediyoruz’

Kablan, açıklamasında ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” vizyonuna da değindi. Bu sürecin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde önemli bir aşamaya geldiğini ifade eden Kablan, şöyle konuştu:



“Terör örgütü silah bırakma ve kendini fesih kararını açıkladı. Devletimiz bu süreci dikkatle ve kararlılıkla takip ediyor. Sayın Bakanlarımız da süreci yakından izliyor. İnşallah memleketimiz için hayırlı olacaktır. Çünkü yıllardır süren terör belasından kurtulmuş olacağız.”



‘Kaynaklarımızı artık kalkınma için kullanacağız’

Terörle mücadelenin sona ermesinin, hem insan kayıplarını hem de ekonomik yıpranmayı sona erdireceğini belirten Kablan:



“Anneler bir daha gözyaşı dökmeyecek, canlarımızı yitirmeyeceğiz. Enerjimizi ve maddi imkânlarımızı artık ülkemizin kalkınmasına ayırabileceğiz. Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için kardeşlik ve birlik içinde çalışacağız.”



‘Bu süreç provokasyona açık değil’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “AK Parti, MHP ve DEM Parti birlikte yürüyecek” açıklamasına da değinen Kablan, bu ifadenin bir siyasi ittifaka değil, “Terörsüz Türkiye” sürecinin birlikte takibine işaret ettiğini belirtti:



“Cumhurbaşkanımız bu açıklamasında sürecin birlikte takibi için bir duruş ortaya koydu. Dem Parti, MHP ve AK Parti bu sürecin takibini birlikte yapacak. El birliğiyle, provokasyonlara fırsat vermeden süreci sonuçlandırmak istiyoruz.”

Kaynak : PHA