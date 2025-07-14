Türkiye ile Katar arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi, lojistik ihtiyacının artmasını beraberinde getirdi. Türkiye’de ticaret yapan firmalar, Katar kargo ihtiyacında zamanında ve hızlı teslimat kadar uygun maliyete de önem veriyor. Ürünlerin en güvenli ve en hızlı şekilde Katar’a ulaşması noktasında beklentileri karşılayan ise İclogi oluyor. Son dönemde Katar kargo dendiğinde akla gelen ilk platformun İclogi.com olduğunu söyleyebiliriz.

Güçlü bir dijital altyapıya sahip olan İclogi, Katar kargo gönderimlerinde yeni lojistik çözümler sunuyor. Hem bireysel kullanıcılar hem de Türkiye – Katar arasında ihracat yapan firmalar bu hizmetten faydalanabiliyorlar. Güvenilir bir alternatif olarak lojistik sektöründe adından söz ettiren İclogi, kısa bir süre içerisinde fiyat teklifi almayı sağlıyor.

Hava, Kara ve Deniz Yolu Seçenekleriyle Esnek Lojistik

Iclogi, yalnızca hızlı hava kargo çözümleriyle değil, aynı zamanda kara ve deniz yolu taşımacılığındaki gelişmiş ağıyla da dikkat çekiyor. Göndericinin kendi ihtiyaçlarına en uygun taşıma modunu seçmesi mümkün oluyor. Bu durumda teslimat süresi kadar maliyetin de optimize edilmesi sağlanıyor. İclogi, gümrük süreçlerine hakim olan deneyimli bir kadro ile hizmet verdiğinden ihracat süreçlerinin ve Katar kargo işlemlerinin sorunsuz şekilde tamamlanması desteklenmiş oluyor.

İclogi internet sitesi üzerinden panele kayıt yapılması ve gönderici/alıcı bilgilerinin yazılması gerekiyor. Ardından yük bilgilerinin ilgili bölüme yazılması, kısa zamanda fiyat teklifleri almak için yeterli oluyor. Kargonun her adımının dijital olarak takip edilmesi mümkün oluyor.

https://www.iclogi.com/katar-kargo/