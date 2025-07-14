Milletvekili Özhan, 15 Temmuz’un milletin iradesine vurulmak istenen prangaya karşı destansı bir direnişin ve kutlu bir dirilişin simgesi olduğunu vurguladı. O gece milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tanklara, tüfeklere ve uçaklara karşı inancı, bayrağı ve yüreğiyle durduğunu belirterek, “Aziz milletimiz demokrasimize sahip çıkmış, vesayet odaklarına asla boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir,” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyetin, millî iradenin ve bağımsızlığın hedef alındığı hain darbe girişiminin halkın güçlü duruşu sayesinde bozguna uğratıldığını hatırlatan Özhan, şehit ve gazileri de unutmadı. “Şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi ise şükranla anıyoruz. Onların aziz hatıraları, bu toprakların sonsuza dek hür ve bağımsız kalacağının en güçlü teminatıdır,” dedi.

Mesajında AK Parti’nin demokrasiye bağlılığını vurgulayan Özhan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla güçlü yarınlar inşa etmeyi sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Özhan, sözlerini şu cümleyle tamamladı: “Genci yaşlısıyla Türkiye’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğimiz gündür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım’ sözüyle bu milletin yenilmez olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Bizler de aynı kararlılıkla, ecdadımızdan aldığımız güçle, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerliyoruz.”

Kaynak : PHA