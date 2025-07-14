Programda tüm masaları tek tek dolaşan Vali Varol, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Vali Varol yaptığı açıklamada, şehitlerin vatan uğruna yaptığı fedakârlığın asla unutulmayacağını belirtti. “Bugün bu cennet vatanda özgürce yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimize ve onları yetiştiren fedakâr ailelere borçluyuz,” diyen Varol, şehit ailelerinin ve gazilerin devletin en kutsal emaneti olduğunu ifade etti.

“Devlet olarak kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır,” diyen Varol, vatanın birlik ve beraberliği uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlara rahmet diledi: “Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

Kaynak : PHA