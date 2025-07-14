Doç. Dr. Şan, 15 Temmuz 2016 gecesini “milletimizin cesareti ve imanıyla yazılan tarihi bir direniş destanı” olarak nitelendirdi. O gece milyonların korkusunu bir kenara bırakıp vatan sevgisiyle meydanlara koştuğunu ifade eden Şan, “Başta canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz olmak üzere gazilerimize sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

Şan açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o gece yaptığı çağrının bir liderlik örneği olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Milletimin üstünde bir güç tanımıyorum’ sözü bizlere güç verdi, umudumuzu tazeledi. Türkiye dimdik durdu, sarsılmaz bir irade gösterdi” ifadelerine yer verdi.

Adıyamanlı vatandaşlar başta olmak üzere, tüm Türkiye’nin 15 Temmuz gecesinde tek yürek olduğunu vurgulayan Şan, “Bu birlik ve beraberlik ruhu bizi biz yapan en değerli hazinemizdir. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz bu ruhun teminatıdır” dedi.

Milletvekili Şan mesajını, “15 Temmuz, milletimizin bağımsızlığa ve demokrasiye olan inancının en güçlü kanıtıdır. Bu ruhu yaşatmak ve çocuklarımıza aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Allah bir daha bu millete 15 Temmuzlar yaşatmasın” sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PHA