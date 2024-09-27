Kazı ekibi, bu kafatasının bebeklik döneminde bir ya da iki parça bezle sarılarak bilinçli bir şekilde şekillendirildiğini açıkladı. Yassıhöyük'teki bu örneğin, statü göstergesi olarak özel bir kişiye ait olabileceği düşünülüyor. Buluntular arasında ayrıca kemikten takılar, pişmiş toprak kaplar ve mezar hediyeleri de yer alıyor; bu da gömülen bireyin ayrıcalıklı bir konumda olduğunu işaret ediyor.

Kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, Ahi Evran Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Elif Baştürk başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor. Bu önemli keşif, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğine ışık tutmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA