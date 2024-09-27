Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarında Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

Bakanlık paylaşımında, her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1839601765433426176