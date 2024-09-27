Yakalanan şahıslar arasında, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, hakaret, tehdit gibi suçlara karışmış kişiler bulunuyor. Ayrıca, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından aranan şahıslar da gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs da yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Emniyet yetkilileri, yakalanan kişilere yönelik yapılan adli işlemlerin tamamlandığını ve ilgili makamlarla iş birliği içinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten yetkililer, bu tür operasyonların ilerleyen dönemde de devam edeceğini vurguladı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü bu çalışmalarla, suç oranlarının azaltılması ve kamu düzeninin korunması adına önemli adımlar attığını belirtti. Yetkililer, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla operasyonların sonuçlarını paylaşırken, vatandaşların güvenlik güçlerine olan desteğinin de suçla mücadelede büyük önem taşıdığını hatırlattı.

Kaynak : PHA