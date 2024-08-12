İl Afet ve Acil Durum Adıyaman Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde staj yapan öğrencilere, uygulamalı dağcılık eğitimi verildi. Eğitim, öğrencilerin acil durumlarda kendilerini ve başkalarını daha iyi koruyabilmeleri amacıyla düzenlendi. Eğitim programı kapsamında, öğrencilere temel dağcılık teknikleri, ilk yardım, doğal afetlere hazırlık ve güvenlik önlemleri gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi.

Stajyer öğrencilerin, aldıkları eğitimle AFAD’ın yardım ve kurtarma çalışmalarına daha etkin bir şekilde katılmaya hazır hale gelmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak : PHA