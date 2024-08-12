Yem maliyetlerinin hayvancılıktaki en büyük gider kalemlerinden biri olduğunu vurgulayan Yıldız, bu maliyetlerin azaltılmasının işletmelerin kârlılığını doğrudan etkilediğini belirtti.

Yıldız, yem giderlerinin, bir ahır işletmesinin toplam giderlerinin %67-70'ini oluşturduğunu ifade ederek, bu maliyetlerin düşürülmesinin kârlılığı artıracağına dikkat çekti. Silaj yapımının bu noktada önemli bir çözüm sunduğunu belirten Yıldız, Anadolu'da mısır bitkisinin silaj için hazır durumda olduğunu söyledi. Üreticilere, kaba yem konusunda gerekli planlamaları yaparak bir an önce üretime geçmeleri tavsiyesinde bulundu.

Silajın, yeşil ve sulu yemlerin bulunmadığı dönemlerde hayvanların yem ihtiyacını karşılayarak, besin maddesi kaybını minimuma indirdiğini vurgulayan Yıldız, silaj yapımının birçok avantaj sağladığını belirtti. Bu avantajlar arasında, depo masraflarının azalması, hububat sonrası veya pamuk öncesi dönemde değerli hayvan yemi elde edilmesi ve silajın uzun süre bozulmadan kalabilmesi yer alıyor. Ayrıca, silaj yemlerinin diğer yemlere göre daha ucuza mal olduğunu ve hayvanların severek tüketebileceği bir yem alternatifi sunduğunu ifade etti.

Kaynak : PHA