Depremlerin Sosyolojik ve Psikolojik Boyutları İnceleniyor

Kitap, Türkiye’deki depremlerin sosyolojik çıkarımlarını ve toplumsal dönüşüme etkilerini analiz ederken, afetzedelerin gündelik yaşam deneyimlerini de detaylı bir şekilde sunuyor. Kadınların üreme sağlığından kırılgan grupların yaşadığı travmatik etkilere, konteyner yaşam merkezlerindeki suç korkusundan afet sonrası sosyal hizmet uygulamalarına kadar pek çok konu kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

Toplumsal Dayanışma ve İyileşme Süreçlerine Vurgu

Eserde, depremlerin bireylerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri ve bu etkilerle başa çıkma stratejileri ayrıntılı bir şekilde tartışılıyor. Kitap, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve iyileşme süreçlerinin önemine dikkat çekiyor.

Kitapta Yer Alan Başlıca Konular ve Yazarları

Kitapta Adıyaman Üniversitesi Psikososyal Araştırmalar Komisyonu üyelerinin kaleme aldığı yazılar şu başlıklarla dikkat çekiyor:

Prof. Dr. Bekir Kocadaş ve Serap Bayır: “Konteyner Yaşam Merkezlerinde Suç Korkusu”

Doç. Dr. M. Çağlar Kurtdaş: “Sosyolojik Bakış Açısıyla Afet ve Deprem Olgusu”

Doç. Dr. Samet Zenginoğlu: “Türkiye’deki Depremlerin Toplumsal Dönüşüm Üzerindeki Etkileri”

Doç. Dr. Semiha Aydın Özkan: “Afetlerde Kadın Üreme Sağlığı”

Doç. Dr. Hüseyin Polat: “Deprem ve Eğitim: Adıyaman’da Uygulamalar ve İyileştirme Yolları”

Dr. Rezzan Alagöz: “Depremin Kırılgan Gruplara Etkisi: Çocuklar, Yaşlılar ve Engelliler Üzerine Bir İnceleme”

Dr. Öğr. Üyesi Eylül Ceren Demir ve Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldız: “Deprem Travmasının Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri ve Ruh Sağlığını Korumak İçin Öneriler”

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Gücenmez: “Sosyo-Ekonomik Nedenleri ile Deprem ve Yoksulluk İlişkisi”

Dr. Öğr. Üyesi Malik Atış: “Afetlerde Sosyal Hizmet Uygulamaları”

Bilimsel ve Toplumsal Bir Rehber

“Depremler Üzerine: Psiko-Sosyal Açıdan Adıyaman Depremi ve Etkileri” adlı kitap, hem akademik çalışmalar için bir kaynak hem de toplumsal farkındalık oluşturmak adına önemli bir rehber niteliği taşıyor. Kitap, afetzedelere yönelik sosyal hizmet ve destek çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen tüm okuyuculara hitap ediyor.

Kaynak : PHA