Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Mehmet Ali Şehirlioğlu’nun Genel Başkan Vekili, Musa Ertugan’ın ise Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiğini duyurdu.

"Bugün Türk Milletinin Vicdanı Tutuklandı"

Göreve gelmesinin ardından açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Şehirlioğlu, Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını sert bir dille eleştirerek şunları söyledi:

"Bugün Türkiye için ömrünü adayan bir adam tutuklandı. Bugün Türk milletinin vicdanı, ruhu, geleceği tutuklandı. İktidar ve paydaşlarının yasa, etik ve Türk devlet geleneğine aykırı kararlar aldığını hepiniz görüyorsunuz. Bu durumu size şikâyet ediyoruz ve Büyük Türk Milleti’nden talebimiz Zafer Partisi’nin mensuplarına sahip çıkmanızdır."

"Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerini Göreve Çağırıyoruz"

Şehirlioğlu, açıklamasında sivil toplum örgütlerini, sendikaları ve meslek kuruluşlarını harekete geçmeye çağırdı. Endişelerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu hükümetin hukukun üstünlüğü ve insan haklarını dikkate almadığını bir kez daha gördük. Sizi acilen göreve çağırıyoruz. Endişeliyiz, ancak bu endişe şahsımıza değil, ülkemizin geleceği ve milletimizin birliği adınadır."

"Zafer Partisi Olarak Mücadeleye Devam Edeceğiz"

Şehirlioğlu, Zafer Partisi’nin Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ekonomik, siyasi ve güvenlik sorunlarına karşı mücadeleye devam edeceğini vurguladı. Ümit Özdağ’a yönelik suçlamaları ve saldırıları kınayan Şehirlioğlu, Zafer Partisi’nin Türk milletinin değerlerini savunmaya devam edeceğini belirtti:

"Türk Milletine sözümüzdür; partimizin tüm kadroları, il ve ilçe teşkilatlarımız, üyelerimiz ve gönüllülerimizle, Genel Başkanımızın açtığı yolda yürümeye devam edeceğiz. Türk milletine dayatılan ekonomik ve siyasi şantajlara karşı uyarılarımızı sürdüreceğiz."

"İzmir Mitingimiz Planlandığı Gibi Gerçekleşecek"

Zafer Partisi’nin planlı çalışmalarına devam edeceğini belirten Şehirlioğlu, 26 Ocak 2025 tarihinde İzmir mitingini gerçekleştireceklerini duyurdu:

"Bundan sonra her bir Zafer Partili, birer Ümit Özdağ’dır. Büyük Türk Milleti, yapılan haksızlıkları unutmayacak ve günü geldiğinde bunun hesabını soracaktır."

Kaynak : PHA