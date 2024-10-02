Mersin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süphan Karaytuğ, Balıkesir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serdar Sak ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu'nun da dahil olduğu ekip, Batı Antarktika'daki üç adada yürüttükleri incelemeler sonucunda Harpacticus tae adını verdikleri yeni bir Kopepod türü keşfetti.

"Türk Antarktika Seferi'nin Bilimsel Başarısı"

Bu önemli keşif, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 6. Türk Antarktik Seferi kapsamında elde edilen örneklerle yapıldı. TÜBİTAK tarafından da desteklenen proje (Proje No: 121Y372), Türkiye'nin Antarktika araştırmalarına katkısını bir kez daha gözler önüne serdi.

"Harpacticus Tae'nin Ekolojik Önemi"

Harpacticus tae, Antarktika’nın bentik habitatında bulunan ve ekosistem içinde birincil tüketici rolü üstlendiği düşünülen önemli bir tür. Bu keşif, Antarktika ekosistemlerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak ve Türkiye'nin kutup araştırmalarındaki yerini güçlendirecek.

Türün adı, "Turkish Antarctic Expedition" ifadesinin kısaltması olarak seçildi ve Türkiye’nin Antarktika’daki bilimsel faaliyetlerine bir atıf olarak kullanıldı. Araştırma sonuçları, uluslararası saygın bilimsel dergilerden biri olan Polar Biology'de yayımlandı ve dünya çapında bilim çevrelerinde ilgi uyandırdı.

Bu keşif, Türkiye’nin kutup bilimlerine yaptığı katkının ve bilim insanlarının uluslararası düzeydeki başarılarının altını çizmektedir.

Kaynak : PHA