"Geri salım candır" sloganıyla baraja geri bıraktı

Mustafa Dost, dev balığı geri salma kararı alarak, sportif olta balıkçılığına dikkat çekmek istediğini belirtti. "Geri salım candır" sloganıyla hareket eden Dost, bu yaklaşımın, doğal yaşamı koruma ve sürdürülebilir balıkçılığı teşvik etme açısından önemli olduğunu vurguladı.

Nadir bir tür: Fırat turnası

Fırat turnası, Atatürk Barajı'nda ve çevresindeki sularda ender görülen bir balık türü olarak biliniyor. Yakalanması zor olan bu tür, sportif olta balıkçılığı yapanların gözdesi durumunda.

Sportif Olta Balıkçılığına Teşvik

Bu geri salma hareketi, hem bölgedeki diğer balıkçılara örnek olmak hem de sportif olta balıkçılığını yaygınlaştırmak amacıyla yapıldı. Mustafa Dost, sürdürülebilir balıkçılığın önemine vurgu yaparak, benzer uygulamaların balık popülasyonunu korumak açısından kritik olduğunu ifade etti.

Yerel yetkililer ve çevre gönüllüleri, bu tür bilinçli hareketlerin bölgedeki ekosistemi koruma açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Kaynak : PHA