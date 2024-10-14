13 Ekim Pazar günü, Adıyaman Emir Sultan Camii’nde öğle namazını müteakip düzenlenen Mevlid-i Şerif programında, vatan uğruna can veren kahraman polis memuru için dualar edildi. Şehidin adını taşıyan Özel Harekat'a ait zırhlı araç ve özel hareket polisleri ile çok sayıda emniyet mensubu da mevlit sırasında güvenliği sağladı. Şehit Fatih Doğan'ın oğlu, Fatih Doğan, PÖH mensuplarının kucağından inmedi.

Mevlid-i Şerif’e Yoğun Katılım

Anma programına Adıyaman şehir protokolü, Adıyaman Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, şehidin ailesi, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Fatih Doğan’ın kahramanlığı ve vatanseverliği, tüm halkın bir araya geldiği bu anlamlı etkinlikte bir kez daha vurgulandı. Dualarla yâd edilen şehidin ailesi, acılarını ve gururlarını paylaştı.

"Şehit Fatih Doğan’ın Kahramanlık Hikayesi"

Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Fatih Doğan, Suriye Görev Gücü kapsamında Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde görev yapıyordu. Halep’in kuzeyindeki Azez-Mare kasabası yakınlarındaki Sındıf bölgesinde, YPG/PKK terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırı sırasında 10 Ekim 2021 tarihinde ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü.

Doğan’ın şehadet haberi Adıyaman’da büyük bir üzüntüyle karşılanmış, vatanı uğruna can veren kahraman polis memuru, dualarla sonsuzluğa uğurlanmıştı. Aynı saldırıda, bir başka Özel Harekat Şube Personeli Cihat Şahin de şehit olmuştu.

Dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’tan Taziye Mesajı

Şehit Fatih Doğan’ın şehadetinin ardından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: "Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fatih Doğan, Suriye Görev Gücü kapsamında 10.10.2021 günü saat 17.00 sıralarında Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez-Mare'de zırhlı araçlarla intikal esnasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim."

Şehadetinin Üçüncü Yıl Dönümünde Anıldı

Şehit Fatih Doğan’ın şehadetinin üçüncü yıl dönümünde Emir Sultan Camii’nde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif, Adıyaman halkının geniş katılımıyla gerçekleşti. Tüm halkın davetli olduğu bu anlamlı etkinlikte şehidin hatırası dualarla yaşatıldı. Şehit Doğan’ın ailesi, Adıyaman halkının desteğiyle bir kez daha acılarını paylaştı ve kahraman evlatlarını gururla andı.

Dualar Kahraman Şehitler İçin

Program boyunca okunan dualar, yalnızca Şehit Fatih Doğan için değil, tüm şehitler için de yapıldı. Emir Sultan Camii'nde yapılan Mevlid-i Şerif, Adıyaman halkının vatanı uğruna can veren kahramanlarına olan minnetini bir kez daha gösterdi.

Kaynak : PHA