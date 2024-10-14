Atatürk Bulvarı üzerince bulunan 1 parsel 5 rezerv alanda Vali Varol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Yerinde Dönüşüm Projesi” kapsamında vatandaşlara sunulan kredi ve hibe destekleri ile Atatürk Bulvarındaki Merkez 1 rezerv alanında yapımı devam eden inşaat alanında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Vali Varol,"Devletimizin güçlü desteği ile yeni Adıyaman’ı daha sağlam zemin üzerinde daha güvenilir bir şekilde yeniden inşa ederek daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor."dedi.



Kaynak : PHA