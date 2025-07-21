Şampiyonada 80 kg Gençler kategorisinde mücadele eden Muhammet Gazi Çalgan, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. 44 kg Yıldızlar kategorisinde yarışan Yusuf Aslan ise Türkiye üçüncülüğünü elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Ayrıca Çorum Bayat Belediyesi tarafından düzenlenen Karakucak Güreşleri’nde de Adıyamanlı sporcular kürsüden inmedi. 45 kg’da Yusuf Aslan birinci olurken, aynı kiloda Bilal Armut ikinci sırada yer aldı. 80 kg’da Muhammet Gazi Çalgan ve Ali Efe Özer üçüncülük elde ederken, 65 kg ve 50 kg’da mücadele eden Nuri Toktaş da üçüncü oldu.

Başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden İl Müdürü Fikret Keleş, “Ulusal ve uluslararası arenada ülkemizi ve ilimizi başarıyla temsil eden şampiyon sporcularımız, hepimizin iftiharı. Kendilerine ilerleyen dönemde katılacakları tüm müsabakalarda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA