6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Adıyaman’da, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şehrin güzelleşmesi ve hayatın normalleşmesine dair çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Başkan Tutdere’nin talimatıyla, özellikle Organize Sanayi Bölgesi için önemli bir arter olan ancak darlığı nedeniyle trafik yükünü kaldırmayan Petrol Caddesi Türmüz Yolunda yol genişletme çalışmalarına başlandı.

2.4 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olacak

Çalışmayla ilgili bilgi veren Fen İşleri Müdürü İsmail Kara, genişletme aşamasından önce asfalt öncesi plentmiks temel yapımını hayata geçirdiklerini ifade etti. Tamamlandığında yolun 2.4 kilometre uzunluğu ve 30 metre genişliğinde olacağını kaydeden Kara, çift yönlü yapılacak yolda bisiklet yolu, kaldırım ve refüj çalışmalarının yapılacağını da sözlerine ekledi.



Kaynak : PHA