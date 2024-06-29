Animasyon filmin gösterildiği etkinlikte çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı.

Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat depremlerinden itibaren konteynerde yaşamlarını sürdüren 5-12 yaş grubu yaklaşık 300 çocuk için sinema etkinliği düzenledi. İpekli-1 Şehir Hastanesi K-2B Konteyner Kenti’nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara animasyon film gösterimi yapıldı.

Film gösteriminden önce Belediye ekipleri çocuklara patlamış mısır ve meyve suyu dağıtımı yaptı. İkramlar eşliğinde filmi izleyen çocuklar ve aileleri unutamayacakları bir gün yaşadı.

Gösterim sonrası düşüncelerini paylaşan aileler ve çocukları, etkinlik için Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.



Kaynak : PHA