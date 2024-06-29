DEM Parti Adıyaman parti yönetimi tarafından organize edilen, "Uyuşturucuya Geçit Vermeyeceğiz" futbol turnuvasının ilk karşılaşması DEM Parti Adıyaman İl Yönetimi ile Adıyaman Diş Hekimleri Odası arasında gerçekleşti.

Turnuvanın açılış karşılaşmasına Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, DEM Parti Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Coşkun, TFF Adıyaman İl Temsilcisi Hasan Doğan ve turnuvaya katılım sağlayan STK temsilcileri katıldı.

Turnuva ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan DEM Parti Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Coşkun,"Biliyorsunuz ilimizde ve ülkemizde uyuşturucu madde kullanımı çok yaygın bir duruma gelmiş, ilkokul ve ortaokul seviyesine kadar uyuşturucu madde kullanımı düşmüş ve artık bu bireysellikten çok toplumsal bir sorunu haline gelmiştir. Bugün Adıyaman Dem Parti Gençliği olarak uyuşturucu madde kullanımına ilişkin gündem oluşturma ve farkındalık yaratma amacıyla bir futbol turnuvası düzenledik. Amacımız gençlerin kültürel aktivitelerle beraber sosyalleşmeleri, bu tarz uyuşturucu madde veya bataklıklardan uzaklaşmalarıdır. Bu nedenle gençliğimiz bir futbol turnuvası düzenledi. Bu turnuvaya 8 tane farklı kurum katılıyor. Adıyaman Barosu, İnsan Hakları Derneğinden, Tabipler Birliğinden, Eğitim Sen’e kadar 8 tane farklı kurum katılıyor. Yaklaşık 5 hafta sürecek turnuvada amacımız uyuşturucu madde kullanımının yaygınlaşmasını engellemek. İlimizde neredeyse uyuşturucu maddeye ulaşım çok kolay hale gelmiştir. Bu anlamda aslında uyuşturucu madde kullanımı ve satışına müdahale edilmediğini düşünüyoruz. Buradan tüm gençlere sesleniyoruz uyuşturucu madde kullanımından uzak duralım. Uyuşturucu madde sizlerin geleceğinizi karartacak. Bu nedenle de sizleri sosyal ve kültürel aktivitelere katılmaya davet ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Turnuva’ya KESK Adıyaman Şubeler Platformu adına katılım sağlayan Eğitim-Sen Şube Başkanı Zeynal Polat yaptığı açıklamada; “Bizlerde Uyuşturucuya Hayır Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Futbol Turnuvasına KESK Bileşenleri olarak katkı sunduk ve bu turnuva içerisine yer alacağız. Bu ülkenin aslında bu toplumun en büyük sorunlarından biri bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele. Giderek çocuklar arasında uyuşturucu kullanma yaşının ilkokul yaşlarına indiği bir ortamda gerçekten bu futbol turnuvası farkındalık yaratma noktasında çok değerli ve kıymetli. Bizlerde bu tür etkinliklere ve organizasyonlara hem katılma hem de destek verme noktasında çalışma yürütüyoruz. Buradan sizin aracılığınızla tekrar tüm Adıyaman halkına tüm kurumlara yetkililere bir daha çağrıda bulunuyoruz. Bağımlılıkla ve uyuşturucu ile mücadele noktasında hepimizin ortak hareket etmesi lazım. Ortak mücadele etmemiz lazım. Bu durum hepimiz için aslında ciddi bir sorun. Turnuvada emeği geçen tüm arkadaşlara buradan KESK Şubeler Platformu adına teşekkür ederim. Sizin de emeğinize sağlık. Basının özellikle turnuvaya ilgi göstermesinden dolayı teşekkür ederim."dedi.

Turnuvanın başlangıç maçında karşılaşmayı izleyenler arasında bulunan TFF Adıyaman İl Temsilcisi Hasan Doğan ise,"Böylesi bir organizasyon düzenlediği için DEM Parti Gençlik Platformuna çok teşekkür ediyoruz. Farkındalık yaratmak adına düzenlemiş oldukları bu turnuvaya bizde Türkiye Futbol Federasyonu Adıyaman İl Temsilciliği olarak her türlü desteği vermek için ve aynı zamanda takımlara destek olmak için buradayız. Umarım bu turnuvalar bir ilk olur, devamı gelir. Birlik beraberlik, toplum içerisinde ayrıştırmanın sonunu getirmek bağlamında yaptığımız bu turnuvanın umarız sonunu getirebiliriz. Güzel işlere imza atarız. Bundan dolayı da ben özellikle Hüseyin Doğan başkana çok teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan bütün kurumlara teşekkür eder başarılar dilerim.” şeklinde İfade etti.

Turnuvanın ilk karşılaşmasında karşılaşan, DEM Parti Adıyaman ile Adıyaman Diş Hekimleri Odası arasında oynanan müsabakayı Adıyaman Diş Hekimleri Odası 6-2 net skorla kazandı.

Kaynak : PHA