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Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Suvarlı beldesinde meydana geldi. Traktörüyle tarlada çalışan Mehmet Pektaş'ın kullandığı 02 ABG 577 plakalı traktör, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında ağır yaralanan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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