İlçeye bağlı Konuklü köyünde hasadı yapılmış tarlada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin, yangın söndürme çalışması başlattı.

Yangın rüzgârın da etkisiyle büyürken, ihbarla bölgeye ek itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, Besni Jandarma Karakolu personeli ve köylülerin ve itfaiyenin de yardımıyla söndürülmeye çalışılıyor. Yangında 2 bin dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Kaynak : PHA