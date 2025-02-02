Sokak Suçları ile Mücadele ekiplerinin belirlenen adrese yaptığı baskında Ö. A., E. K., C. E., O. D., M. İ. ve Ö. K. isimli şahıslar tespit edildi.

Operasyon sırasında Ö. A. isimli şahıs, ekipleri fark ederek suç unsurlarını yok etmek amacıyla savurmaya çalıştı. Ancak ekiplerin müdahalesiyle şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Maddeler:

29,80 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi

1 adet pet şişe içerisinde sentetik uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı madde

Yakalanan şahıslardan Ö. A., uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla operasyonların sürdüğünü belirterek, vatandaşları şüpheli durumları 155 Polis İmdat Hattı'na bildirmeleri konusunda uyardı.

Kaynak : PHA