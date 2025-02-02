AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilk deprem saat 20.41'de 4,5 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte, ikinci deprem ise saat 20.45'te 4,4 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Ardından saat 21.40'ta 3.8 ve 22.10'da 3.5 büyüklüğünde iki deprem daha oldu.

Bölgede yaşanan artçı sarsıntılar, özellikle kıyı kesimlerindeki vatandaşları tedirgin ederken, yetkililer deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybının olup olmadığı konusunda incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Ege Bölgesi'nde özellikle Santorini Adası ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, uzmanların da dikkatini çekmişti. Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgede devam eden depremlerin yanardağ kökenli olabileceğini ve dikkatli olunması gerektiğini vurgulamıştı.

Yetkililer, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların resmi kaynaklardan gelen uyarıları takip etmeleri ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak : PHA