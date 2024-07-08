DEM Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Hüseyin Coşkun, tütün üreticisinin yaşadığı sorunları yerinde inceleyerek basına bilgilendirme açıklaması yaptı.

Adıyamanlı çiftçilerin önemli geçim kaynağı olan ve dünyaca ünlenen marka tarım ürünü tütün, tarlalara bulaşan hastalık nedeniyle üreticisine zor günler yaşatıyor. Ekonomik anlamda zor günler yaşayan üretici, tütüne bulaşan hastalık sebebiyle endişeli.

DEM Parti İl Başkanı Av. Coşkun, tütünü vuran hastalık ve çiftçinin yaşadığı sorunlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Değerli halkımız, bugün merkeze bağlı Azikan Köyü'nde tütün emekçilerini ziyarete geldik. Gördüğümüz durum açıkçası içler acısı bir durum. Tütün emekçilerinin tüm emeği, tarlalara ve ürüne gelen hastalık nedeniyle yok olmuş durumda. Zaten yıllardır tütün emekçileri para kazanamıyor. Biliyorsunuz, tütün yasası geldi ve ciddi anlamda para cezaları ve hapis cezalarıyla tütün emekçileri karşı karşıya. Buna rağmen alnının akıyla evine helal lokma götürmeye çalışan tütün emekçileri, bu sene de hastalık nedeniyle maalesef mağdur olmuş durumdalar. Biliyorsunuz, Adıyaman'ın temel geçim kaynağı tütündür. Tütün bizler için aştır, ekmektir. Çocuğumuzun dershane parasıdır, üniversite harçlığıdır ve çocuklarımızın düğünlerini yapacağımız kaynaktır.

Ancak, iktidarın çıkardığı tütün yasalarından dolayı yıllardır tütün emekçileri maalesef emeğinin karşılığını alamıyor. Bunun yanında da para cezaları, ciddi para cezaları ve ciddi hapis cezalarıyla karşı karşıya kalmış durumdalar. Ciddi anlamda mağduriyet var. Tütün emekçilerimizin yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesi gerekiyor. Bu konuda da iktidarın ciddi anlamda adımlar atması gerekiyor. Zaten son yıllarda yapılan yanlış ekonomik politikalar nedeniyle tütün emekçileri tarlalarını dahi ekemez hale geldiler. Akaryakıta gelen zamlar, gübreye gelen zamlar, ilaçlara gelen zamlar nedeniyle artık çiftçiler arazilerini ekmemeye başladı. Ciddi anlamda bu üretim sıkıntısının önüne geçmek için tütün emekçileri destek bekliyor. Tütün emekçilerin sesi olmamız gerekiyor. Adıyaman her ne kadar sahipsiz bir memleketse de, biz DEM Parti olarak Adıyaman'a sahip çıkacağız. Tütün emekçilerine sahip çıkacağız. Ciddi anlamda iktidarın da tütün emekçileri için adım atması gerekiyor, bu taleplerimizin de karşılanmasını istiyoruz ve takipçisi olacağız."

DEM Parti, Adıyaman'daki tütün üreticilerinin yaşadığı zorlukların çözümü için iktidarın acil adımlar atmasını talep ederken, tütün emekçileri, ekonomik politikalar ve yasal düzenlemeler nedeniyle giderek daha da zorlaşan bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade ediyorlar. DEM Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Hüseyin Coşkun, tütün üreticilerinin sorunlarına çözüm bulma ve onların haklarını savunma konusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak : PHA