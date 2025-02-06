6 Şubat depremlerinin 2’nci yıldönümünde Adıyaman’da ilk depremin yaşandığı saat 04.17’de anma yürüyüşü ve mevlit töreni düzenlendi. Yürüyüşe İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'ün yanı sıra çok sayıda bürokrat ve vatandaşlar katıldı.ADIYAMAN (İGFA) - 6 Şubat’ın ikinci yılında Adıyaman’da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar saat 4.17'de rahmetle anıldı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıldönümü dolayısıyla Adıyaman Valiliği önünden depremin simgesi haline gelen Saat Kulesine yürüyüş düzenlendi.

Valilik Önünde başlayan yürüyüşe İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Doç. Dr. İshak Şan, Mustafa Alkayış ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Adıyaman'daki sessiz yürüyüşe ilişkin paylaşımda bulundu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1887318562978611609

"6 Şubat’ı ve yitirdiğimiz kardeşlerimizi unutmayacağız. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "6 Şubat'ın ikinci yılında Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyoruz. Rabb'im mekanlarını cennet eylesin. 6 Şubat'ı ve yitirdiğimiz kardeşlerimizi unutmayacağız. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz." ifadesini kulandı.