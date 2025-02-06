Edinilen bilgilere göre, saldırı Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi'nde, eski SGK binasının arka tarafında meydana geldi. Depremde yaşamını yitirenler için Saat Kulesi Kavşağı'nda düzenlenen anma programına katılmak üzere yürüyen Cihan M. ve Ege K., henüz kimlikleri tespit edilemeyen bir grup şahsın bıçaklı saldırısına maruz kaldı.

Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan iki kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Cihan M.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren ve olayın ardından kaçan şahısları yakalamak için bölgede inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : PHA