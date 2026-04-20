Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Menderes Mahallesi'nde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdu çevresinde kar maskesiyle gezinen ve vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan şahıs korkuya neden olmuştu.

Yurt yönetiminin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine çalışmalar yapıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahsın yaşının küçük olduğu her hangi bir olay amacıyla kar maskesi takmadığı soğuktan korunmak için maske ile gezdiği tespit edildi.

Her hangi bir olumsuzluğun olmaması üzerine şahıs yapılan incelemelerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.