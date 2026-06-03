Kahta Halk Eğitimi Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri kapsamında düzenlenen kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar, yıl sonu sergisinde sergilendi.

El sanatları başta olmak üzere farklı alanlarda hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Kursiyerler tarafından hazırlanan eserler katılımcılar tarafından incelendi.

Serginin açılışına Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Enver Dinçer ve protokol üyeleri katıldı. Protokol üyeleri sergiyi gezerek kursiyerler ve usta öğreticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sergilenen eserleri inceleyen protokol üyeleri, kursiyerler tarafından hazırlanan ürünleri değerlendirdi.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekerek kurslara katılan kursiyerleri ve usta öğreticileri tebrik etti.

Başli ayrıca, serginin hazırlanmasında emeği bulunan Kahta Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fahri Doğan, usta öğreticiler ve kursiyerlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak : PERRE