Proje kapsamında tiyatro gösterilerinin Gerger, Sincik ve Kahta'daki öğrencilerle buluşmaya devam edeceği bildirildi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Mesut Ekni Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Bremen Mızıkacıları' adlı çocuk tiyatrosu öğrencilerle buluştu.

Tiyatro eğitimi alan Mesut Ekni Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnelediği gösteri, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro oyunu izleyicilere sunuldu.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Evren İnan ve Şube Müdürü Mustafa Yetiş katıldı.

Mesut Ekni Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnelediği tiyatro gösterisi, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Program kapsamında öğrenciler hem tiyatro gösterisini izleme hem de sanatsal etkinliklere katılma imkânı buldu.

Gerger, Sincik ve Kahta ilçelerinde devam eden proje ile öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Program sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen Mesut Ekni Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkerim Gül'e, tiyatro yönetmeni Ömer İnce'ye, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak : PERRE