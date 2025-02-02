"Aile Yılı" Çerçevesinde Başlatılan Kampanya

Mil-Diyanetsen Adıyaman İl Başkanı Halil İbrahim Yaşar, imza kampanyasının ilk gününde bir basın açıklaması yaparak LGBT derneklerinin kapatılmasının önemine dikkat çekti. Yaşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” olarak ilan ettiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, ailemizi ve neslimizi tehdit eden LGBT gibi sapkın yapıların faaliyetlerini durdurmak için bu imza kampanyasını başlatıyoruz. ‘Önce Ahlâk ve Maneviyat’ sloganıyla yola çıktığımız ilk günden bu yana kutsal aile yapımızı ifsat eden her türlü yapıyla mücadele ediyoruz.”

LGBT Derneklerine Karşı Talepler ve Hedefler

Açıklamasında, daha önce İçişleri Bakanlığı’na LGBT derneklerinin kapatılması yönünde iki dilekçe verdiklerini belirten Yaşar, taleplerini yineleyerek şunları söyledi:

“Rusya ve birçok ülke aileyi tehdit eden LGBT derneklerini kapatmıştır. ABD’de dahi Donald Trump, LGBT’ye karşı savaş açtığını ilan etmiştir. Ülkemizde de aynı adımların atılması ve sapkın yapıların sonlandırılması gereklidir. Ailemizi ve gençliğimizi korumak adına sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

Kampanya 1-4 Şubat Tarihleri Arasında Devam Edecek

Mil-Diyanetsen Adıyaman İl Başkanlığı’nın düzenlediği imza kampanyası, 4 Şubat’a kadar Adıyaman Demokrasi Parkı’nda devam edecek. Kampanyaya vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Halil İbrahim Yaşar, etkinlik sonunda imza kampanyasına destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Toplumumuzun ahlaki değerlerini korumak ve sağlam bir gelecek inşa etmek için herkesin desteği çok kıymetli" dedi.

Kaynak : PHA