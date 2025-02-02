Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresi Burunçayır köyü yakınlarında meydana geldi. Ömür Ö., idaresindeki 02 HN 788 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik trafosuna çarptı. Meydana gelene kazada kamyonet sürücüsü Ömür Ö., ile kamyonette bulunan Cengiz Ö., ile Fatma Ö., yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA