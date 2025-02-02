Yeni yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla hizmete giren semt pazarı, bölge sakinlerinin şehir merkezine gitmeden alışveriş yapabilmesini sağlayacak. Pazar alışverişi sonrası taşıma zorluğu yaşayan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayan semt pazarı, özellikle kalıcı konutlara yerleşen on binlerce Adıyamanlı’nın günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Örenli'de 3 Bin 34 Konut Hak Sahiplerine Teslim Edildi

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından hızla yapımına başlanan Adıyaman Örenli Mahallesi'ndeki kalıcı deprem konutlarının büyük bölümü tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. 3 bin 34 konutun kura çekimi yapılarak vatandaşların taşınması sağlandı. Bölgedeki nüfusun hızla artmasıyla birlikte yeni yaşam alanlarının sosyal donatılarla desteklenmesi yönünde adımlar atıldı.

Örenlide bulunan kalıcı konutlara yerleşim arttıkça, okul, market, sağlık ocağı ve diğer sosyal alanların inşası da devam ediyor. Vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için semt pazarı uygulaması hayata geçirilerek, pazar alışverişi için şehir merkezine gitmek zorunda kalan bölge sakinlerine alternatif bir çözüm sunuldu.

Bölgedeki Nüfus Artışı, Yeni Düzenlemeleri Beraberinde Getiriyor

Örenli Mahallesi’nde insan yoğunluğunun artmasıyla birlikte pazarcı esnafı da yeni bir pazar alanı oluşturdu. 15 binin üzerinde insanın yaşayacağı tahmin edilen kalıcı konut alanlarında, bundan sonra hafta sonları bir gün semt pazarı kurulacak.

Böylece, vatandaşlar kendi mahallelerinde pazar alışverişi yapabilecek, farklı mahallelere gitmek zorunda kalmayacak. Yeni pazaryerinin açılmasıyla birlikte, özellikle yaşlılar ve araçsız vatandaşlar için ulaşım sıkıntısı önemli ölçüde azalacak.

Vatandaşlardan Semt Pazarına Yoğun İlgi

Semt pazarının kurulmasıyla birlikte, bölgedeki vatandaşlar yeni düzenlemeden memnuniyetlerini dile getirdi. Özellikle şehir merkezindeki pazarlara ulaşımın zorlukları nedeniyle semt pazarının büyük bir kolaylık sağlayacağını ifade eden vatandaşlar, bu tür adımların yeni yaşam alanlarını daha yaşanabilir hale getirdiğini belirtti.

Adıyaman’da deprem sonrası yerleşim alanlarının düzenlenmesi ve sosyal donatıların artırılması yönündeki çalışmalar devam ederken, yeni yaşam bölgelerinin ihtiyaçları doğrultusunda farklı düzenlemelerin de hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA