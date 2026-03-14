Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından Ramazan ayı dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen engelli bireylerle iftar buluşması programı bu yıl da gerçekleştirildi. Program, Müftü Ali Macit Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen iftar programı ile engelli bireyler ve ailelerini bir araya getirdi.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma atmosferinde gerçekleştirilen programa çok sayıda engelli birey ve aileleri katıldı. Program kapsamında katılımcılar aynı sofrada buluşarak iftarlarını birlikte açtı.

Programda konuşan Ali Çelik, Ramazan ayının manevi atmosferine değinerek davete icabet eden engelli bireylere ve ailelerine teşekkür etti. Çelik konuşmasında, bu tür programların engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek ve manevi bağları güçlendirmek açısından önemli olduğunu ifade etti.

Engelli bireylerin toplumla daha güçlü bağlar kurmalarına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen programda katılımcılar iftar öncesinde ve sonrasında sohbet etme imkânı buldu. Program süresince engelli bireyler ve aileleri bir arada vakit geçirerek Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı.

Toplumsal farkındalığın artırılması ve engelli bireylerin sosyal ve manevi hayat içerisinde daha etkin yer almalarının desteklenmesi amacıyla düzenlenen iftar programı, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Program, iftar yemeğinin ardından yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.

