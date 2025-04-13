Çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda gelişimleri amacıyla Adıyaman’da İpekyolu Kalkınma Ajansının desteği ile kurulacak “Tasarım ve Beceri Atölyeleri ile Yeniden Yeşeren Umutlar” projesinin protokolü Valilik Makamında Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun arasında imzalandı.

Kurulacak Atölyelerin çocukların becerilerinin gelişmesine katkı sunacağını aktaran Vali Varol, “Proje ile ilimiz merkezinde 2 adet, ilçelerimizde birer adet ve 10 köy ortaokullarında 10 adet Beceri ve Tasarım Atölyeleri kurulacak. Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyeler çocuklarımızın yaşam becerilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayacak.” dedi.

Kaynak : PHA