Adıyaman Otizm Derneği tarafından otizmli bireylerin sosyal hayata daha güçlü ve etkin şekilde katılımını desteklemek, ailelerin bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak amacıyla eğitim ve farkındalık semineri düzenlendi.

Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programa Adıyaman Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden Dr. Hülya Torun Yeterge, Özel Eğitim Öğretmeni Merve Doğan ve Psikolojik Danışman Abdurrahman Çiçek eğitimci olarak katıldı.

Seminer kapsamında erken çocukluk döneminde otizm spektrum bozukluğu, özel eğitimin otizmli bireylerin gelişimindeki önemi, eğitim sürecinde aile katılımı, gerçek yaşamdan vaka örnekleri, aile içi iletişim, çatışma çözümü ve stres yönetimi konuları ele alındı. Eğitimler sırasında gerçekleştirilen soru-cevap bölümlerinde aileler, karşılaştıkları sorunları uzmanlarla paylaşarak günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumlara ilişkin uygulamaya dönük bilgiler aldı.

Programın ardından çocuklar ve ebeveynlerin birlikte katıldığı ebeveyn destekli ahşap boyama atölyesi gerçekleştirildi. Çocuklar ve aileleri birlikte üretmenin ve vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken, etkinlik ikramlarla birlikte sıcak ve samimi bir aile buluşmasına dönüştü.

Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, otizmli bireylerin hayatın her alanında desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Şenlik, otizmli bireylerin hayatına dokunmanın öncelikle aileleri güçlendirmekten geçtiğini belirterek, ailelerin doğru bilgiye, uzman desteğine ve dayanışmaya erişmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Özel eğitimin yalnızca akademik becerilerin kazandırıldığı bir süreç olmadığını vurgulayan Şenlik, iletişim kurma, kendini ifade etme, bağımsızlaşma, sosyal hayata katılma ve yaşam kalitesinin artırılması açısından özel eğitimin önemli bir destek alanı olduğunu söyledi. Şenlik, erken dönemde başlayan, bireyin ihtiyaçlarına göre planlanan ve aile katılımıyla sürdürülen eğitim çalışmalarının değerli olduğunu kaydetti.

Ailelerin uzmanlarla bir araya gelmesinin, sorularını doğrudan yöneltmesinin ve çocuklarıyla birlikte sosyal etkinliklere katılmasının önemli olduğunu belirten Şenlik, amaçlarının yalnızca otizm konusunda farkındalık oluşturmak değil, otizmli bireylerin toplumun her alanında yer aldığı, ailelerin kendilerini yalnız hissetmediği ve herkesin eşit şekilde sosyal yaşama katılabildiği kapsayıcı bir toplumun oluşmasına katkı sunmak olduğunu dile getirdi.

Adıyaman Otizm Derneği olarak bu tür çalışmaların otizmli bireylerin ve ailelerinin güçlenmesine, toplumdaki farkındalığın artmasına ve kapsayıcı sosyal yaşam kültürünün gelişmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirten Şenlik, çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Eğitimlerin sonunda katkı ve desteklerinden dolayı Dr. Hülya Torun Yeterge, Özel Eğitim Öğretmeni Merve Doğan ve Psikolojik Danışman Abdurrahman Çiçek'e plaket takdim edildi.