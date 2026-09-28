Adıyaman'da iki grup kız arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Adıyaman merkez Hoca Ömer Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde iki kız grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda Rukiye Nur Ö., darp sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Rukiye Nur Ö., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.