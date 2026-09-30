İş Güvenliği Uzmanı Murat Aslan tarafından verilen eğitimde, okul bahçelerinde görev yapan personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesine yönelik bilgiler aktarıldı.
Eğitim kapsamında, çalışanların görevlerini daha güvenli koşullarda sürdürebilmeleri, karşılaşılabilecek risklere karşı farkındalıklarının artırılması ve okullarda güvenli eğitim ortamının desteklenmesi amaçlandı.
Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, eğitimin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere ve programa katılım sağlayan personele teşekkür etti.
Kaynak : PERRE
Kaynak: Perre Haber Ajansı