Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül, beceri temelli ve değer odaklı eğitim anlayışı kapsamında gerçekleştirilen program, öğrencilerin katıldığı sabah sporuyla başladı.
İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun da okul bahçesinde öğrencilerle birlikte egzersiz hareketlerine katıldı.
ÖĞRENCİLER OYUN İSTASYONLARINDA BULUŞTU
Sabah sporunun ardından okul bahçesinde kurulan oyun istasyonlarında öğrenciler farklı etkinliklere katıldı.
Program kapsamında 'Söylenenin Tersini Yap', 'Çubuğu Düşürme', 'Çemberde Top Taşıma', 'Kaleli Yakan Top', 'Dubalı Yer Değiştirme', 'Balon Tenisi', 'Top Taşıma', 'Dön ve Sayıyı Kap' ve 'Hareketli Çember' oyunları oynandı.
Tosun, oyun istasyonlarını ziyaret ederek öğrencilerin etkinliklerine eşlik etti.
SINIFLARI ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE OYUN OYNADI
Bahçe etkinliklerinin ardından sınıfları ziyaret eden Ali Tosun, öğrencilerle bir araya geldi.
Tosun, öğrencilerle birlikte 'Renkli Kule' oyununu oynayarak sınıf içi etkinliklere de katıldı.
ÖĞRETMENLERLE MAARİF MODELİ DEĞERLENDİRİLDİ
Programın son bölümünde Öğretmenler Odası'nda öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin okuldaki uygulamaları, oyun temelli öğrenmenin derslere katkısı ve okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ele alındı.
Etkinlik, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla tamamlandı.
Kaynak : PERRE