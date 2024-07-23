Adıyaman Merkez Turgut Reis Mahallesi'nde yaşlı bir şahıs, yolda yürürken bir altyapı çukuruna düşerek yaralandı. Yapılan incelemeler sonucunda, bu çukurun belediyenin altyapı çalışmaları sırasında açılan bir çukur olmadığı, doğal gaz tedarik şirketinin müteahhit firması tarafından kanal kazısı için açılan bir çukur olduğu tespit edildi.

Olayın ardından yapılan değerlendirmelerde, müteahhit firmanın çukur etrafında gerekli güvenlik önlemlerini almadığı da belirlendi. Güvenlik önlemlerinin eksikliği nedeniyle vatandaşın çukuru fark edemediği ve bu nedenle düşerek yaralandığı ortaya çıktı.

Adıyaman Belediyesi, gerekli güvenlik önlemlerini almayan firmaya karşı hızla harekete geçti. Belediye, yaşanan olayla ilgili olarak tutanak düzenleyerek müteahhit firma hakkında cezai işlemleri başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, altyapı çalışmalarında vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğu ve bu tür ihmallere karşı gerekli tüm önlemlerin alınacağı vurgulandı. Belediye yetkilileri konuyla ilgili açıklamasında, "Bu tür ihmallerin tekrarlanmaması için gerekli denetim ve kontrolleri sıkı bir şekilde sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir. İlgili firma hakkında cezai işlem başlatılarak bu tür ihmal ve sorumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan bu tür durumlar karşısında dikkatli olmalarını ve gördükleri eksiklikleri yetkililere bildirmelerini isteyen Belediye yetkilileri ayrıca, halkın güvenliği için gerekli tüm adımların atılacağını ve ihmallerin kesinlikle kabul edilmeyeceğini belirtti.

Yaşlı adamın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada ise, gerekli müdahalelerin yapıldığı ve durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşıldı. Belediye yetkilileri, benzer kazaların önlenmesi için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak : PHA