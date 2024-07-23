Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig. Beyaz Grup'ta mücadele eden Adıyaman Futbol Kulübü, aldığı kötü sonuçlara ve amatörce yönetim şekline rağmen bir gün olsun yalnız bırakılmadı. İç saha ve deplasman karşılaşmalarında dahi takımın arkasından giden Sarı Yeşilli taraftarlar, 11 Şubat 2024 tarihinde Kahta İlçe Stadında oynanan Adıyaman FK - Nazilli Belediyespor karşılaşması esnasında hakemin kötü yönetimi dolayısıyla toplu protesto sağlamıştı. Gerçekleştirilen protesto sonrası taraftarların bir kısmı 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun maddeleri gereğince cezalandırılmıştı. Alınan ceza ile beraber taraftarlar müsabakalardan men edilmişti. Kulüp yönetimi ve Başkan Aybak tarafından yalnız bırakılan taraftarlar yaşanan bu duruma rağmen yine de desteğini takıma karşı eksiltmedi. Sezon sonu küme düşen Adıyaman Futbol Kulübünde taraftarlara gelen cezalar bu kadarıyla da sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz günlerde Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ceza alan taraftarlara yönelik para cezası tebliği yapıldı.

Alınan cezalara rağmen şu ana kadar kulüp tarafından taraftarlara yönelik herhangi bir adım atılmaması, yönetim ve taraftar arasındaki kopukluğun bir göstergesi haline gelmiş durumda. Yönetime geldiği günden bu güne kadar Adıyaman’da bulunan taraftar grupları arasında birlik sağlamak yerine daha çok dağıtmaya yönelik hamlelerde bulunan Başkan Aybak taraftarların aldığı cezadan haberdar mı?

Adıyaman FK Şehr-i Yaman Taraftarlar Derneği sosyal medya hesabından alınan cezalara yönelik yapılan açıklamada; “Bu olayların takipçisi olacağız diyen beyefendilere duyurulur. Sahipsiz Memleket dememizdeki amacı umarım şimdi anlamışsınızdır. Bu olayın böyle rakip takımın ceza almadan kapatılması demek şehrimizin yöneticilerinin ne kadar pasif ve aciz olduğu demektir. Kusura bakmayın ama her zaman ki gibi bizi yine yalnız bıraktınız ve her zaman ki gibi yine sınıfta kaldınız. Adıyaman’ın tek sosyal faaliyeti olan takımımıza Nazilli Belediye maçındaki sözde olaylardan dolayı grup yöneticilerimize para cezası geldi. Diğer deprem bölgelerine elindeki tüm imkanları sunan TFF sahipsizliğimizi fırsat bulup cezayı kesti. Adıyaman Futbol Kulübünün bulunduğu ligi bile bilmeyen Adıyaman İl Protokolü ile daha çok ezileceğiz.” İfadelerine yer verdiler.

Kaynak : PHA