Törenin ardından saat 12.30'da Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi yemekhanesinde, Adıyaman Valiliği tarafından muhtarlar için bir öğle yemeği düzenlendi. Yemeğe il ve ilçelerden birçok muhtar katılarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

"Muhtarlık Müessesesi 195 Yaşında"

Muhtarlar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, muhtarlık kurumunun Türkiye’de yerel demokrasinin en eski örneklerinden biri olduğu vurgulandı. 1829 yılında Padişah 2. Mahmut’un fermanıyla İstanbul’da kurulan muhtarlık sistemi, günümüzde köy ve mahallelerin devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde önemli bir aracı olmaya devam ediyor. Muhtarlık müessesesinin, katılımcı kamu yönetimi anlayışının bir parçası olarak vatandaşların taleplerinin devlete iletilmesinde kritik bir rol oynadığı belirtildi.

"Muhtarlar Günü’nün Resmi Törenlerle Kutlanması"

19 Ekim Muhtarlar Günü, 2015 yılında yayınlanan Başbakanlık genelgesi ile resmi olarak kutlanmaya başlandı. Bu yıl 9. kez kutlanan Muhtarlar Günü'nün, ülkemizin 6 Şubat deprem felaketi sonrası düzenlenmesi, günün anlamını daha da pekiştirdi. Depremin yaralarının sarılmasında muhtarların oynadığı önemli rol vurgulanırken, bu yılki kutlamaların bu nedenle daha farklı bir anlam taşıdığı ifade edildi.

Kaynak : PHA