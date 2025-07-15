Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış,Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve il protokolü; şehit aileleriyle buluşarak şehitler için dua edildi.

İlk ziyaret, milli birlik ve beraberliğin sembolü haline gelen Adıyaman Şehitliği’ne gerçekleştirildi.

Vali Varol ve protokol üyeleri, 15 Temmuz gecesi hayatını feda edenlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Vali Varol ziyarette yaptığı açıklamada, “Bir hilal uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi hürmetle ve minnetle yad ediyoruz. O geceki direnişe katılan her bir vatandaşımıza ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ardından, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren vatandaşların bulunduğu Deprem Şehitleri Kabristanı ziyaret edildi. Vali Varol ve beraberindeki heyet, kabirlere karanfil bırakarak hayatını kaybedenler için dua etti.

Vali Varol, “Ülkemizde ve dünyada böylesi acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyor; tüm deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır diliyoruz” dedi.

Kaynak : PHA