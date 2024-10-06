Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi" programı Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Hafızlara icazet belgelerinin takdim edildiği Programa Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurul Üyesi Hamza Gökçe, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Tırpan, Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, Siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, ilçe müftüleri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmaları sonrası kürsüye çıkan Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu,"Pandemi ve sonrasında yaşanan asrın felaketi depremler nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız İcazet Merasimini bu yıl yapmanın mutluluğu içindeyiz" dedi.

Programa konuk olan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Hafızlığın çok önemli olduğunun altını çizerek Hafızlık, sadece Kur’an’ı ezberlemekten ibaret olmadığını ve asıl önemli olanın Kur’an-ı Kerim'i hayatın her alanına ve her anına yansıtmak olduğunu söyledi.

Program sonunda Hafızlara icazet belgelerinin takdim edildi.



Kaynak : PHA