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Söz konusu arı kovanları Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Titiz takibi sürdüren jandarma ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsı yakalayarak adli makamlara sevk etti.

İhbar üzerine harekete geçen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, arı kovanlarını 30 Eylül 2024 tarihinde çalan M.K.isimli şahsın kovanları kırsal alana gizlediği tespit etti.

Adıyaman'da 35 adet arı kovanının çalınması üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kovanları çaldığı tespit edilen şahsı kırsal alana gizlediği kovanlarla birlikte yakaladı. ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Adıyaman'da, İ.Ç. adlı şahsın 35 adet arı kovanı çalındı.

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